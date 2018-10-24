НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. НАТО оценит влияние нового российского вооружения на безопасность альянса, но не ожидает, что союзники примут решение о размещении дополнительного ядерного оружия в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не думаю, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия на территории Европы", — отметил он.

Генсек также добавил, что НАТО не хотела бы возобновления новой гонки вооружений. По мнению Столтенберга, Москве необходимо отреагировать на озабоченность членов альянса, которых беспокоит соблюдение договора об РСМД.

"Мы не хотим новой холодной войны", — заявил он журналистам, комментируя ситуацию вокруг соглашения.

Столтенберг также отметил обеспокоенность союзников "поведением" России.

"Проблема в том, что ни один договор не может быть эффективным, если его соблюдает только одна сторона. <…> Они согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении Москвы", — заявил он.

Размещение российских ракет в Европе

По словам генсека, на следующем заседании Североатлантического совета на уровне послов планируется обсуждение договора о РСМД и шагов России, вызывающих у членов альянса беспокойство.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также обвинил Россию в размещении стратегических ракет в Европе.

"Угроза заключается не в выходе США из договора, а в российских ракетах", — заявил он.

При этом советник Трампа подчеркнул, что США не определились с планами по размещению на европейской территории своих ракет.

Болтон напомнил, что США длительное время критикуют позицию России по этому вопросу — еще со времен предыдущей администрации.

Договор о ракетах

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за якобы нарушений соглашения со стороны Москвы.

Президент США также добавил, что Вашингтон планирует развивать вооружения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США предоставить более детальное разъяснение ситуации и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.