Силовики подводят технику к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Новозвановка, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, подразделения ВС Украины "продолжают нагнетать обстановку в регионе", проводя вблизи линии разграничения передислокацию техники.
"Таким образом, военные преступники наращивают запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики", — сказал Марочко.