Силовики подводят технику к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (203)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Новозвановка, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В зону ответственности 14 механизированной бригады в район населенного пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей Урал и трех БТР-80", — сказал Марочко.

По его словам, подразделения ВС Украины "продолжают нагнетать обстановку в регионе", проводя вблизи линии разграничения передислокацию техники.

"Таким образом, военные преступники наращивают запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики", — сказал Марочко.