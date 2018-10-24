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В мире

МВФ потребовал от Украины увеличить цену на газ еще на 40%, пишут СМИ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (298)
(обновлено: 17:01 24.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДенежные купюры Украины на газовом счетчике. Архивное фотоДенежные купюры Украины на газовом счетчике. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украине в рамках договоренности с Международным валютным фондом придется поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов, пишет интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседника, знакомого с позицией МВФ".

Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Как выживать — не знаем": украинцы пожаловались на повышение цены на газ
Программа сотрудничества с фондом предусматривает доведение цены на газ до рыночной, напомнил источник издания. "В МВФ уверены, что не выполнить такие "льготные условия" повышения цены на газ Украина не сможет", — говорится в статье.

Если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас это предлагается сделать в несколько этапов, отмечает издание. Так, весной 2019 года цены должны вырасти на 15 процентов, а следующее повышение запланировано на осень. 

В этом году правительство Украины уже подняло цены на газ — с 1 ноября на 23,5 процента. Теперь тысяча кубометров обойдется жителям страны в 8,5 тысячи гривен (примерно 305 долларов по официальному курсу). При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с МВФ удалось достичь компромисса — фонд требовал повышения сразу на 60%. Глава кабмина также пообещал, что в этом отопительном сезоне тарифы больше расти не будут.

Требования МВФ

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Беда не приходит одна: октябрь нанес три тяжелейших удара по Киеву
Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда работала в украинской столице с 6 по 19 сентября и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Причем, по данным СМИ, речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов долларов Киев получил в марте 2015 года, второй — на 1,7 миллиарда — в августе того же года, а третий и четвертый — по миллиарду каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает на него еще в этом году.

На крючке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На крючке
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В мире
Комментарии
39 пользователей оставили 47 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Wasia Pupkin
вот она цена независимости за которую скакали на майдане
15:50
24.10.2018
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alr
Компенсировать можно усилив пропаганду пользы бобовых, увеличением их производства и снижением цен на столь полезный продукт. Правда придется организовывать газосборники...
Еще немного и Украина будет жить по девизу из "Москва 2042": кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично.
15:53
24.10.2018
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