Париж может ввести санкции против Эр-Рияда

ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Франция может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность Эр-Рияда по делу о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Пока факты (по делу об убийстве журналиста — ред.) не установлены и пока они не будут подтверждены нашими разведывательными службами, мы придержим свои решения", — сказал Гриво в протоколе заседания Совета министров в Елисейском дворце.

"С другой стороны, когда будет пролит свет и это будет подтверждено нашими службами, и если будет доказана ответственность Саудовской Аравии, мы сделаем выводы и примем санкции", — сказал Гриво на брифинге. Он отметил, что санкционные меры, если решение о них будет принято, будут касаться не только поставок оружия в Саудовскую Аравию.

Вместе с тем, Гриво подчеркнул, что на данный момент факты не установлены.

Официальный представитель Франции в очередной раз подчеркнул серьезность произошедшего и отметил, что Париж немедленно осудил гибель Хашукджи. "Напомню, что Франция — одна из стран, которая, возможно, наиболее задействована в защите журналистов", — добавил он.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.