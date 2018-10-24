В Турции считают саудовского принца ответственным за убийство Хашукджи

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.

"В том что, что говорят саудовцы, много несоответствий и лжи, которая не убедит даже ребенка. Налицо позор, который дотягивается до наследного принца (Мухаммеда бен) Салмана. По меньшей мере пять человек из "команды убийц" входят в его ближайшее окружение, а другие не стали бы действовать без их одобрения… Поэтому даже если президент США Дональд Трамп спасет наследного принца, все равно он в глазах всего мира – человек, чьи руки в крови Хашукджи", — написал Чевик в статье, опубликованной в газете Yeni Birlik.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.