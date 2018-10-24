Мадрид продолжит поставлять вооружения Эр-Рияду, несмотря на дело Хашукджи

МАДРИД, 24 окт — РИА Новости. Испания не откажется от поставок вооружений Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил премьер страны Педро Санчес.

"Я также присоединяюсь к международному общественному мнению в неприятии и отторжении ужасного убийства журналиста. Наша позиция ясная: расследование событий, правосудие должно настигнуть ответственных", — заявил Санчес, выступая в конгрессе депутатов.

При этом он дал понять, что Испания не откажется от многомиллионных контрактов на поставки вооружений Саудовской Аравии, в том числе от строительства пяти корветов.

"Тяжесть событий не мешает нам действовать ответственно. Правительство будет защищать права человека и мир, но принимая во внимание испанские компании, которые действуют в Саудовской Аравии, и испанцев, которым необходимо иметь средства для существования", — сказал испанский премьер.

По его словам, "некоторые смотрят в краткосрочной перспективе". "Но я должен учитывать интересы с точки зрения, которую другие не имеют в силу занимаемых ими должностей. Я это делаю, защищая интересы испанцев. Внешняя политика принадлежит государству, и призываю смотреть с этой точки зрения", — добавил глава правительства.

Санчес также обратил внимание, что все нынешние контракты с Саудовской Аравией были заключены не его правительством, а предыдущей администрацией во главе с Мариано Рахоем. "Это правительство не продавало никакого оружия Саудовской Аравии. За эти три месяца не было и нет никаких продаж", — добавил он.

Позицию правительства раскритиковала левая партия Podemos и "Левые республиканцы Каталонии". "Надо прекратить продавать оружие Саудовской Аравии? Да. Было бы жаль продолжать это делать. В первую очередь по этическим соображениям", — заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас, призвав "искать альтернативного покупателя" и изменить подход к внешней политике страны. "Мы не маленькая страна, если невозможно найти альтернативного покупателя, надо разделить расходы на всех", — сказал лидер Podemos.

Представитель "Левых республиканцев Каталонии" Жоан Тарда показал депутатам фотографию короля Фелипе VI с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. "Есть одна фамилия, которая заключает соглашения с этим пройдохой, который в XXI веке расчленяет журналиста, и эта фамилия — Бурбоны… Продавать или нет бомбы правительству геноцида — это вопрос этики", — заявил Тарда.

Накануне комиссия по обороне конгресса депутатов (нижняя палата испанского парламента) выступила против внесения предложения правительству о наложении эмбарго на военные поставки в Саудовскую Аравию. По итогам дебатов в комиссии против наложения эмбарго проголосовали представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и оппозиционной правой Народной партии. Центристская партия "Граждане" и "Баскская националистическая партия" воздержались.

В среду газета El País сообщила, что Национальный суд Испании расследует заключения на протяжении 23 лет контрактов с Саудовской Аравией компанией Defeх. Эта компания, где более 51% принадлежало государству, находится в процессе ликвидации. Следователи предполагают, что бывшие руководители компании могли платить саудовской стороне многомиллионные взятки для получения контрактов.

Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей испанского оружия. Военные поставки Испании Эр-Рияду в 2017 году составили 270,2 миллиона евро, на 133% больше, чем в 2016 году. В этом году Саудовская Аравия подписала финальное соглашение с испанской судостроительной компанией Navantia о покупке пяти корветов, сумма контракта оценивается в 1,8 миллиарда евро. После подписания итогового соглашения на испанских судоверфях должно начаться строительство пяти корветов, которое завершится к 2022 году. Контракт должен обеспечить шесть тысяч рабочих мест в Кадисе (автономное сообщество Андалусия) и Ферроле (автономное сообщество Галисия).

В сентябре испанские власти заявили, что не откажутся от контракта с Саудовской Аравией о поставках в эту страну 400 авиабомб с лазерным наведением. Возможность разрыва соглашения активно обсуждалось в связи с тем, что это оружие может быть использовано для авиаударов в Йемене.

Кроме того, в этом году начала работать уникальная высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой, построенная испанско-саудовским концерном (сумма контракта — около 7 миллиардов евро).

На минувших выходных МИД Испании сделал довольно сдержанное заявление в связи с убийством Джамаля Хашукджи, призвав к проведению тщательного расследования.

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.