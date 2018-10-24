Саудовская Аравия разрешила осмотр колодца в резиденции генконсула

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконcула этой страны в Стамбуле в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на источник в следственных органах.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что саудовское генконсульство запретило осматривать колодец во время обысков дипмиссии и резиденции генконсула, проведенных турецкой полицией по делу Хашукджи.

Накануне глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что тело Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако официально эта информация не была подтверждена.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.