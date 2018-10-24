На Гавайях после урагана исчез остров

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Один из островов Гавайского архипелага ушел под воду после урагана "Валака", сообщает RT.

Согласно данным Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, спутники зафиксировали полное затопление острова "Восточный". Его длина составляла один километр, а ширина — 120 метров, что делало его вторым по величине в составе северо-западного атолла.

Ученые считают, что из-за изменений климата затопленными могут оказаться и другие острова.

Архипелаг состоял из 24 островов и атоллов, находящихся в северной части Тихого океана.

На затопленном острове располагалось около половины популяции зеленых морских черепах, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Hurricane Walaka, one of the most powerful Pacific storms ever recorded, has erased East Island, which is part of French Frigate Shoals in the Papahanaumokuakea Marine National Monument. https://t.co/x9moCB1WA5 @NathanEagle #HIwx #Hawaii pic.twitter.com/BckfalPR90 — Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) 23 октября 2018 г.

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