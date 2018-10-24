Польша считает Грузию наиболее готовым ко вступлению в НАТО кандидатом

ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Грузия — наиболее готовый ко вступлению в НАТО кандидат, заявил в среду министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Варшаве.

"Двери НАТО остаются для Грузии открытыми. Мы считаем, что Грузия заслуживает членства в НАТО, как наиболее готовый кандидат", — сказал Чапутович.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.

В свою очередь Залкалиани сообщил, что заверил своего польского коллегу в том, что "Грузия имеет все практические инструменты для того, чтобы подготовиться к вступлению в НАТО".

"Мы реализуем наши реформы и договоренности. Мы очень амбициозны, хотим сделать больше", — добавил он.