Болтон обсудил в Баку иранский вопрос и шаги по сдерживанию Ирана

БАКУ, 24 окт — РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в среду на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил иранскую ядерную программу и шаги по сдерживанию политики Ирана.

Президент США Дональд Трамп в мае вышел из международного соглашения по иранской ядерной программе и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.

"В ходе встречи с Алиевым мы провели интенсивные переговоры в том числе по вопросу Ирана. Обсудили шаги по сдерживанию Тегерана от его деятельности а также по его ядерной программе", — заявил Болтон журналистам.