Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Парламент Армении отклонил кандидатуру и.о. премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства, запустив таким образом процедуру своего роспуска.
"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", — сказал Пашинян.
У парламентских фракций есть еще одна неделя на выдвижение кандидата в премьеры.
Ранее глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера, чтобы добиться роспуска парламента. По ее словам, формальное выдвижение необходимо в рамках конституционной процедуры. Для роспуска парламента и назначения досрочных выборов депутаты не должны избрать главу правительства на двух заседаниях.
В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".