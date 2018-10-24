Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Парламент Армении отклонил кандидатуру и.о. премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства, запустив таким образом процедуру своего роспуска.

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 парламентариев воздержались, один проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, "Дашнакцутюн" и блок Царукяна.

"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", — сказал Пашинян.

У парламентских фракций есть еще одна неделя на выдвижение кандидата в премьеры.

Ранее глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера, чтобы добиться роспуска парламента. По ее словам, формальное выдвижение необходимо в рамках конституционной процедуры. Для роспуска парламента и назначения досрочных выборов депутаты не должны избрать главу правительства на двух заседаниях.

Пашинян подал в отставку с поста премьера 16 октября. Он рассчитывает на проведение внеочередных выборов в декабре.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".