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В Швейцарии начинают расследование против "российских шпионов"

(обновлено: 15:29 24.10.2018)
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© AFP 2018 / Nathalie OLOF-ORSПолиция Швейцарии. Архивное фотоПолиция Швейцарии. Архивное фото
© AFP 2018 / Nathalie OLOF-ORS

ЖЕНЕВА, 24 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что получила от Федерального совета указание начать расследование о "политическом шпионаже" против двух россиян, подозреваемых в хакерской атаке на лабораторию в Шпице.

Офис Всемирного антидопингового агентства (WADA). Архивное фото
© AFP 2018 / Marc Braibant
Прокуратура Швейцарии подозревает "шпионов" из России в кибератаках на WADA
Сейчас генпрокуратура "изучает дальнейшие шаги", о которых сообщит дополнительно.

Ранее о начале расследования сообщил представитель офиса генпрокурора Андре Марти. По его словам, это дело открыли в марте 2017 года и с тех пор оно находится на рассмотрении.

В сентябре швейцарские СМИ сообщили, что весной этого года в Гааге арестовали двух россиян, которые якобы намеревались шпионить в лаборатории близ Берна, где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия. Позже власти Нидерландов якобы выслали этих людей из страны. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД назвали цель обвинений россиян в кибератаках
Кроме того, россиян подозревают в кибератаках против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В российском МИД заявили, что не приемлют бездоказательные обвинения в адрес российских спецслужб, и отметили, что нагнетание "шпионской истерии" без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям.

Кампания шпиономании

В начале октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо россиян. Кроме того, они пытались получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17. По словам министра, задержанных, у которых были дипломатические паспорта, выслали из страны еще в апреле.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
Посол в Берне рассказал о нагнетании негативной риторики в отношении России
Одновременно с Нидерландами с обвинениями выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру. В числе жертв взломов назывались избирательная система США, ядерная компания Westinghouse, британский телеканал, антидопинговые агентства в разных странах, в том числе USADA и WADA, спортивные организации: ФИФА, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Спортивный арбитражный суд и другие. 

В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям. Кроме того, в МИД обратили внимание, что Бейлевелд сделала заявление перед сессией ОЗХО, в преддверии которой требовалось создать "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

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