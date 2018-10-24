Во Франции прокомментировали решение об оружейном эмбарго против Эр-Рияда

ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Франция ожидает результатов расследования по гибели саудовского журналиста Джамаля Хакукджи, как только факты будут установлены, Париж сделает выводы, заявила министр обороны республики Флоранс Парли, комментируя возможность приостановки поставок оружия Саудовской Аравии.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна приостанавливает экспорт оружия Эр-Рияду в связи с убийством Хашукджи. Вице-премьер Бельгии Александр Де Кроо призвал по примеру Германии приостановить продажу оружия Саудовской Аравии.

"Что касается поставок оружия – мы будем ждать результатов расследования. Нам нужны факты, нужно, чтобы они были установлены. И когда факты будут установлены, поверьте, мы сделаем выводы", — сказала Парли, которую цитирует телеканал BFMTV.

Ранее представитель французского МИД заявлял, что французская политика контроля за продажей вооружений требовательна и основана на анализе каждого конкретного случая, экспорт оружия в Саудовскую Аравию рассматривается в рамках межведомственной комиссии.

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.