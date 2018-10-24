Великобритания аннулирует визы причастным к исчезновению Хашукджи

ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Никто из подозреваемых в причастности к исчезновению журналиста Джамаля Хашукджи не сможет попасть в Великобританию, их визы будут немедленно аннулированы, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Британия примет меры… Никто из причастных к смерти Хашукджи не сможет въехать в страну (Британию). Их визы, если таковые есть, будут аннулированы сегодня же", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте.

По ее словам, она в течение для проведет телефонный разговор с руководством Саудовской Аравии и обсудит вопрос исчезновения журналиста.

"Саудовская Аравия обязана сотрудничать с Турцией. Заявления о том, что он (журналист) погиб при драке не вызывают доверия. Необходимо разобраться и понять что произошло. Виновные должны понести ответственность", — сказала премьер.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, они допрашиваются.