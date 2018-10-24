ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ЦАР начнет разоружение ряда военных группировок

01920
© AFP 2018 / Pacome PabandjiЦентральноафриканская республика. Архивное фотоЦентральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Pacome Pabandji

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ряд вооруженных группировок Центральноафриканской Республики согласились участвовать в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН шеф миротворческой миссии организации в стране (MINUSCA) Парфэ Онанга-Аньянга.

Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
© AFP 2018 / Pacome Pabandji
В ЦАР прошло первое заседание Специального трибунала
По его словам, на фоне достигнутого прогресса и общего улучшения ситуации в стране, сложить оружие согласились 5-6 вооруженных группировок.

"Процесс разоружения и реинтеграции членов некоторых вооруженных группировок на западе страны начнется до конца года",- говорится в пресс-релизе по итогам заседания, размещенном на сайте организации.

Онанга-Аньянга подчеркнул, что работа миротворческий миссии не остановится, пока на территории страны продолжаются нападения на мирное население.

По данным ООН, на сегодняшний день около 615 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Онанга-Аньянга отметил, предоставлять ее становится все сложнее, в первую очередь, в связи с нападениями на миротворцев и работников гуманитарных миссий.

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour
В МИД призвали США пересмотреть подход по поставкам военной продукции в ЦАР
Глава миссии призвал международное сообщество "сотрудничать с правительством ЦАР для того, чтобы обеспечить учет интересов населения и успешное окончание процесса мирного урегулирования".

Одна из самых бедных стран в мире ЦАР, на 40% территории которой находятся запасы месторождений алмазов, находится в состоянии обостренной внутриполитической ситуации с 2013 года. Коалиция "Селека", состоящая в основном из северян-мусульман, захватила столицу Банги и свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе. Христианская часть населения страны в ответ на подобные действия создала свои вооруженные отряды "Антибалака" и начала преследование мусульман. По данным ООН, к 2018 году жертвами непрекращающихся конфликтов уже стали более шести тысяч человек.

В сентябре 2014 года для стабилизации ситуации в ЦАР ООН в соответствии с резолюцией 2149 была создана многопрофильная комплексная миссия (МИНУСКА). На начало 2018 года численность миссии составила более 14 тысяч человек из Пакистана, Бангладеш и ряда африканских стран.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена