ЦАР начнет разоружение ряда военных группировок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ряд вооруженных группировок Центральноафриканской Республики согласились участвовать в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН шеф миротворческой миссии организации в стране (MINUSCA) Парфэ Онанга-Аньянга.

По его словам, на фоне достигнутого прогресса и общего улучшения ситуации в стране, сложить оружие согласились 5-6 вооруженных группировок.

"Процесс разоружения и реинтеграции членов некоторых вооруженных группировок на западе страны начнется до конца года",- говорится в пресс-релизе по итогам заседания, размещенном на сайте организации.

Онанга-Аньянга подчеркнул, что работа миротворческий миссии не остановится, пока на территории страны продолжаются нападения на мирное население.

По данным ООН, на сегодняшний день около 615 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 2,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Онанга-Аньянга отметил, предоставлять ее становится все сложнее, в первую очередь, в связи с нападениями на миротворцев и работников гуманитарных миссий.

Глава миссии призвал международное сообщество "сотрудничать с правительством ЦАР для того, чтобы обеспечить учет интересов населения и успешное окончание процесса мирного урегулирования".

Одна из самых бедных стран в мире ЦАР, на 40% территории которой находятся запасы месторождений алмазов, находится в состоянии обостренной внутриполитической ситуации с 2013 года. Коалиция "Селека", состоящая в основном из северян-мусульман, захватила столицу Банги и свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе. Христианская часть населения страны в ответ на подобные действия создала свои вооруженные отряды "Антибалака" и начала преследование мусульман. По данным ООН, к 2018 году жертвами непрекращающихся конфликтов уже стали более шести тысяч человек.

В сентябре 2014 года для стабилизации ситуации в ЦАР ООН в соответствии с резолюцией 2149 была создана многопрофильная комплексная миссия (МИНУСКА). На начало 2018 года численность миссии составила более 14 тысяч человек из Пакистана, Бангладеш и ряда африканских стран.