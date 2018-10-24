В ДНР заявили, что ВСУ минируют территории у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики беспорядочно минируют территории у линии соприкосновения в Донбассе, подвергая опасности мирных жителей, заявил в среду начальник пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Украинские силовики продолжают подвергать опасности жизни и здоровье мирных жителей Донбасса, осуществляя беспорядочное минирование подконтрольной территории", — сказал Безсонов.

Он напомнил, что ранее в районе подконтрольного Киеву Торецка автомобиль с сотрудниками компании "Вода Донбасса" подорвался "на минном заграждении ВСУ", пострадали два человека.

"Это далеко не первый случай, когда от взрыва мин, установленных ВСУ в нарушение протокола №2 Женевской конвенции от 10 октября 1980 года без составления карт минных полей и установки указателей, страдают мирные жители Донбасса", — добавили Безсонов.