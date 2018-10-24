Тимошенко рассказала о будущем Донбасса в случае ее победы на выборах

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о своих шагах в случае победы на президентских выборах.
"Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский, Донбасс. На Донбассе будет возобновлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем два миллиона беженцев", — цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".
По словам политика, конфликт в Донбассе выгоден определенным кругам, "потому что война — это миллиарды, которые на ней зарабатывают". По ее мнению, неподконтрольные Киеву территории превратились в "серую зону", через которую идут контрабанда и наркотики.
Также экс-премьер считает, что стране нужна сильная контрактная армия.
Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания стартует в конце декабря. Ряд кандидатов, в том числе и Тимошенко, уже заявили о намерении бороться за должность президента. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не заявлял о желании баллотироваться на второй срок.