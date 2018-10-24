Украинский министр прокомментировал протесты из-за повышения цен на газ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Решение о повышении цен на газ для населения не прибавит властям популярности, в правительстве Украины это осознают и с пониманием относятся к протестам у здания кабмина, заявил в среду министр социальной политики Александр Рева.
Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Митинг с требованием отменить решение кабинета министров Украины о повышении цен на газ прошел в среду у здания правительства в Киеве.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.