Украинский министр прокомментировал протесты из-за повышения цен на газ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Решение о повышении цен на газ для населения не прибавит властям популярности, в правительстве Украины это осознают и с пониманием относятся к протестам у здания кабмина, заявил в среду министр социальной политики Александр Рева.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Митинг с требованием отменить решение кабинета министров Украины о повышении цен на газ прошел в среду у здания правительства в Киеве.

"Люди имеют право протестовать выражать свою позицию. Это нормально. Когда речь шла о принятии такого серьезного и тяжелого решения как повышения тарифов, мы учитывали все варианты развития событий. Мы понимали, что повышение тарифов, конечно, не прибавит популярности ни правительству, ни тем, кто за это голосовал. Но если мы не поднимем тарифы, могут быть экономические последствия в результате срыва сотрудничества с МВФ", — сказал Рева в комментарии журналистам, общение с которыми транслировал телеканал " 112 Украина ".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.