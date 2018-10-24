Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров попытался работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Парламентарий потребовал прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева. Его возмутило, что тот въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

"Здесь сидит преступник, он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником", — заявил Чубаров.

После его обращения объявили перерыв. В зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики высказались за вхождение в состав России.