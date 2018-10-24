На Украине остановили четвертый энергоблок Запорожской АЭС

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключался из-за срабатывания защиты от превышения оборотов, сообщила в среду Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.

Этот блок уже останавливали 18 октября после попытки запуска из-за срабатывания аварийной защиты реактора. Через два дня его подключили к энергосети после окончания масштабного среднего ремонта.

"Двадцать третьего октября 2018 года энергоблок №4 Запорожской АЭС работал на номинальной мощности. В 8.26 (совпадает с мск) во время выполнения регламентных комплексных испытаний второго канала системы безопасности (обесточивание собственных нужд от ключа управления резервного щита управления) произошло отключение дизель-генератора (ДГ-2) вследствие действия защиты от превышения оборотов", — сообщила ГИЯР на странице в Facebook.

Отмечается, что после устранения причин срабатывания защиты и завершения комплексных испытаний второй канал системы безопасности "введен в дежурство", создана комиссия по расследованию инцидента. "Нарушение пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока №4 Запорожской АЭС не было. Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС и за ее пределами остается без изменений", — добавили в ведомстве.

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины 11 октября продлила на десять лет, до 4 апреля 2028 года, срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.