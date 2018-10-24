Туск возложил ответственность за ситуацию с "ирландской границей" на Лондон

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Ответственность за ситуацию с "ирландской границей" на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) лежит на Великобритании, заявил в среду глава Европейского совета Дональд Туск.

"Brexit де факто является политическим решением для восстановления границы между Евросоюзом и Великобританией. Brexit – это проект отделения Великобритании от ЕС. Я не знаю, каким будет результат переговоров, но я знаю, что сделка по Brexit на сто процентов ответственна за возвращение вопроса об ирландской границе", — сказал он, выступая на сессии Европарламента.

Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС.

Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.