Туск возложил ответственность за ситуацию с "ирландской границей" на Лондон

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Ответственность за ситуацию с "ирландской границей" на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) лежит на Великобритании, заявил в среду глава Европейского совета Дональд Туск.
Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.
Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.