Лавров обсудил с главой МИД Германии выход США из договора о РСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из ФРГ Хайко Маасом выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД РФ.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.