Убийство Хашукджи было бы невозможно без поддержки США, заявил Роухани

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что убийцы оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не пошли бы на это без поддержки Вашингтона, говорится на официальном сайте главы государства.

"Невозможно представить, чтобы в современном мире мы стали свидетелями такого организованного убийства, и я не думаю, что страна решилась бы на такое убийство без поддержки США", — заявил президент на заседании кабинета министров, комментируя информацию об убийстве саудовского журналиста.

Роухани призвал турецкие власти провести беспристрастное расследование этого дела и отметил, что позиции стран по отношении к убийству Хашукджи "являются доказательством того, насколько они уважают права и достоинство человека".

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.