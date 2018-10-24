В Киеве митингующие потребовали закрыть телеканалы "112 Украина" и NewsOne

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Несколько десятков человек в среду провели митинг в Киеве возле администрации президента Украины с требованием закрыть телеканалы "112 Украина" и NewsOne, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции с утра собрались на пересечении улиц Лютеранской и Банковой, где расположено здание администрации президента Украины. Молодые люди были одеты в камуфляжную форму, большинство из них были в балаклавах. Митингующие не скандировали никаких лозунгов, они постояли несколько часов и завершили свою акцию.

Проход к администрации президента охраняли несколько десятков полицейских. Митинг прошел спокойно.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.

Ранее вице-президент Европарламента Хейди Гаутали заявила, что намерена лично проследить за ситуацией вокруг украинских телеканалов и оказать поддержку в борьбе за свободу слова. По мнению депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, травля работников СМИ на Украине ставит под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в его офисе.