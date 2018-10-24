В Польше связали "Северный поток — 2" с военным присутствием России

ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Польша опасается усиления военного присутствия России на Балтике в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в ходе Варшавского форума по безопасности.

"Если речь идет о "Северном потоке-2", то это может дать дополнительный аргумент России, чтобы она расширила военное присутствие в регионе Балтийского моря", — сказал Чапутович.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.