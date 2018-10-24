В Польше призвали Запад объединиться против России

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в польской столице.
"Россия – это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб", — сказал Солох.
По его словам, Москва "предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности".
Глава Бюро назвал "инвестицией в безопасность всего региона" возможное размещение в Польше постоянной базы НАТО.
"США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров – разговор об усилении присутствия войск США в Польше", — сказал он.
Комментируя планы Варшавы разместить на своей территории американскую дивизию, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что они не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.
"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — подчеркнул глава оборонного ведомства.