В Польше призвали Запад объединиться против России

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в польской столице.

"Россия – это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб", — сказал Солох.

По его словам, Москва "предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности".

"Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным", — заявил Солох.

Глава Бюро назвал "инвестицией в безопасность всего региона" возможное размещение в Польше постоянной базы НАТО.

"США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров – разговор об усилении присутствия войск США в Польше", — сказал он.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим планируется резкое увеличение численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов на развертывание на своей территории американской бронетанковой дивизии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Комментируя планы Варшавы разместить на своей территории американскую дивизию, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что они не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.

"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — подчеркнул глава оборонного ведомства.