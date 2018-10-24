Детали убийства Хашукджи требуют прояснения, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи требуют детального прояснения, независимо от того, кто может стоять за этим, заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Все детали убийства Хашукджи требуют прояснения, независимо от того, кто за этим стоит", — сказал Туск, выступая на сессии Европарламента.

По словам Туска, в этом деле институты Евросоюза "не должны быть вовлечены в какие-либо (политические) игры cомнительного характера".

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.