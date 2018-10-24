В Греции бывшего министра обороны арестовали по обвинению в коррупции

АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости. Суд в Греции во вторник поздно вечером постановил арестовать бывшего министра обороны Греции Янноса Папантониу и его супругу Ставрулу Кураку по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщает Sputnik Греция.

После длительных судебных слушаний прокурор и судьи пришли к единогласному мнению, что супруги могут быть арестованы – Папантониу по обвинению получении 2,8 миллиона швейцарских франков в качестве подарка за исполнение своих обязанностей в 2003 году, а Кураку — в отмывании денег, полученных преступным путем. Папантониу заявил, что не получал никаких денег.

Папантониу, бывший член партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), был министром национальной экономики с 1994 году, министром национальной экономики и финансов с 1996 по октябрь 2001 года, министром национальной обороны с октября 2001 года до марта 2004 года. Он считается выразителем греческой экономической политики при вступлении Греции в европейский валютный союз.

Экс-министра обвиняют в нарушениях при заключении 15 лет назад, в феврале 2003 года, контракта на модернизацию шести фрегатов типа S Военно-морских сил Греции, субподрядчиком по контракту выступала компания THALES NEDER LAND B.V.

Папантониу заявил, что, если бы он не подписал данный контракт, ущерб государству составил бы 3 миллиарда евро, которые нужно было потратить на строительство новых кораблей. Он назвал бездоказательными обвинения в получении взятки. "Я не получал денег, у вас нет абсолютно ничего, никаких доказательств", — сказал он.

"Превращение греческого правосудия в инструмент ставит под опасность саму демократию. Выполняется догма Полакиса", — заявил экс-министр, сославшись таким образом на заявления политика правящей партии СИРИЗА Павлоса Полакиса.

Несколько дней назад в греческих СМИ была опубликована аудиозапись, на которой, по их утверждению, замминистра здравоохранения Греции Полакис на заседании центрального комитета партии говорит, что для победы на следующих выборах "надо посадить некоторых в тюрьму".

После суда Папантониу и его супругу увезли в наручниках в управление полиции Аттики, в среду прокурор решит, в какую тюрьму их поместить.