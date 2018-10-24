Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом пассажира

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Двое мужчин попытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в салоне. Об этом сообщается на странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Инцидент произошел на пункте пропуска Гоптовка в Дергачевском районе Харьковской области. За рулем машины находился россиянин, а на пассажирском сидении ехал его сын с украинским гражданством.

Во время осмотра салона пограничники обратили внимание на "спящую" на заднем сидении женщину, пристегнутую ремнем безопасности.

Как оказалось в итоге, она была мертва.

По словам мужчин, они везли труп родственницы на Украину, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

Водитель предъявил пограничникам свидетельство о ее смерти, выданное в России. Однако пока что их подозревают в убийстве.