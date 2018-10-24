В Киеве у администрации президента проходит митинг против роста цен на газ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Митинг, организованный украинской партией "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, против повышения цены на газ для населения начался в среду возле администрации президента Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Участники акции протеста стоят на пересечении улиц Институтская и Банковая, где расположено здание администрации президента Украины. Проход непосредственно к администрации перекрыт полицейскими.

Организаторы митинга выступают перед участниками, они привезли с собой звукоусиливающую аппаратуру. Митингующие держат флаги партии "Батькивщина" и плакаты с призывами отменить повышение цен на газ для населения. Также они выкрикивают лозунги с призывами к действующей власти уйти в отставку.

В центральной части Киева усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале дежурит большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии. Кроме того, неподалеку от места проведения митинга стоят несколько автобусов с бойцами Нацгвардии. Проезжая часть по улице Институтской перекрыта в районе проведения акции протеста. Полицейские также избирательно проверяют пешеходов возле здания администрации. Митинг проходит спокойно.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.