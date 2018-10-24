У китаянки, не выпускавшей смартфон из рук, перестали гнуться пальцы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жительница китайского города Чанша, неделю не выпускавшая из рук смартфон, не смогла согнуть пальцы. Об этом сообщает AsiaOne.

Женщина ушла в отпуск и целые дни сидела в телефоне, убирая его только на ночь. Через некоторое время у нее заболела кисть правой руки и перестали слушаться пальцы.

Как пояснили врачи, причиной онемения стал теносиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожилия. Сейчас пациентка снова может сгибать пальцы, однако ее предупредили о необходимости периодически откладывать смартфон и давать рукам отдохнуть.