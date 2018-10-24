На Тайване восстановили движение поездов после ЧП

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Движение на аварийном участке железной дороги на севере Тайваня, где в минувшее воскресенье поезд сошёл с рельсов, полностью восстановлено, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

В среду утром глава правительства Тайваня Дай Цзидэ в сопровождении других официальных лиц проехал в первом поезде по восстановленному участку железной дороги, чтобы убедить людей в безопасности скоростных поездов.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. По последним данным, в результате аварии 18 человек погибли, еще 190 пострадали.

По предварительной версии следственной комиссии, причиной аварии стало превышение скорости на повороте. Позднее машинист поезда признал, что отключил систему автоматической блокировки и не знал точной скорости состава во время движения.