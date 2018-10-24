Саперы изъяли более 13 тысяч боеприпасов в районе арсенала под Черниговом

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Саперы обнаружили и изъяли уже более 13 тысяч взрывоопасных предметов в районе арсенала в Черниговской области, где произошел пожар, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 37 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой. Изъято более 13,2 тысячи взрывоопасных предметов (за сутки 23 октября – 2,2 тысячи)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты продолжают восстанавливать дома, уже восстановлено 142 здания.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.