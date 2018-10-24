СМИ сообщили о возможном продлении переходного периода после Brexit

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет свыше установленного срока, а не месяцев, сообщает издание Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы британского кабинета министров.

По данным издания, министров предупредили об отсутствии гарантии, благодаря которой Британия сможет быстро завершить переходный период после выхода из Евросоюза. Как свидетельствуют попавшие в распоряжение издания документы, план "в теории может привести к долгосрочному периоду реализации". Существует возможность того, что решение о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.

Газета отмечает, что премьер-министр страны Тереза Мэй в среду предстанет перед парламентским комитетом партии консерваторов в палате общин. "Этот шаг, как ожидает премьер, будет расценен как признак уверенности", — отмечает издание.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящий момент рассматривается возможность продления переходного периода на несколько месяцев. Вместе с тем, британский премьер подчеркнула, что полагает возможным завершить создание новой структуры взаимоотношений с Евросоюзом к декабрю 2020 года.