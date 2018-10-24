МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Федеральное правительство Швейцарии дало разрешение прокуратуре страны начать уголовное преследование в отношении двух граждан России, подозреваемых в шпионаже, сообщает портал Swiss Info со ссылкой на местные СМИ.

"Прокуратуре сегодня был дан зеленый свет министерством юстиции для продвижения в расследовании предполагаемого политического шпионажа", — заявил во вторник представитель офиса генерального прокурора Швейцарии Андре Марти. "Я могу подтвердить, что дело было открыто в марте 2017 года и с тех пор находится на рассмотрении", — добавил он.

Издание указывает, что речь идет о тех же двух россиянах, которые весной 2018 года были задержаны в Нидерландах и высланы в Россию.

В сентябре этого года швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы ранее в этом году в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в разведывательной деятельности. Согласно публикации, они пытались получить данные из швейцарской лаборатории близ Берна, где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия. Представитель NDB Изабель Грабер заявила тогда РИА Новости, что ведомство принимало участие в операции, направленной против двух россиян.

При этом в российской СВР не стали комментировать сообщение о высылке россиян. В свою очередь посольство РФ в Швейцарии назвало сообщения СМИ о высылке из Нидерландов подозреваемых в разведывательной деятельности россиян, которой способствовала швейцарская разведка, абсурдными измышлениями. Посольство отметило, что публикация является очередным антироссийским вбросом, который появился через полгода после начавшейся истерии вокруг "дела Скрипалей".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.