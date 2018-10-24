Правительство Японии осудило убийство саудовского журналиста Хашукджи

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии резко осуждает убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

"Японское правительство резко осуждает убийство Хашукджи, так как этот случай затрагивает вопросы свободы слова и свободы средств массовой информации. (Это убийство – ред.) подверглось осуждению в заявлении министров иностранных дел стран "семерки". Мы надеемся на то, что заинтересованными странами будет проведено беспристрастное и прозрачное расследование", — сказал Суга.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в Эр-Рияде не слышали аудиозаписей, о которых говорит турецкая сторона.