В США в лотерее разыгран крупнейший в истории джек-пот в размере $1,6 млрд

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в США, сообщили организаторы лотереи Mega Millions.

Выиграли номера 5, 28, 62, 65, 70 и "мега-шар" 70. Пока неизвестно, сорвал ли кто-либо из участников приз, новости на этот счет ожидаются в ближайшие часы.

В среду в другой лотерее Powerball будет разыгран еще один джек-пот из числа рекордных — более 600 миллионов долларов.

Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джек-поты, что привлекло дополнительных покупателей.

Если никто не выиграет джек-пот во вторник, следующий розыгрыш может возрасти до двух миллиардов долларов.