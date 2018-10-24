Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Прения сторон по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене продолжатся в среду в Оболонском районном суде Киева.

Суд ранее перешел к стадии прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, а суд находится под политическим давлением. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает решение незаконным. Несмотря на это, свою позицию в рамках прений уже высказала сторона обвинения, а также бесплатный государственный адвокат экс-президента, предоставленный ему судом. Адвокаты Януковича из объединения Aver lex не явились на заседание для выступления в дебатах. Уже несколько заседаний подряд выступает частный адвокат Александр Горошинский.

После выступления всех сторон по делу суд должен удалиться в совещательную комнату для принятия решения.

Допрос свидетелей



Суд по делу Януковича допрашивал свидетелей в течение нескольких месяцев. Показания дали свидетели стороны обвинения, среди них президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов предприятия "Украэрорух" в Днепре (бывший Днепропетровск) Андрей Чертков, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-депутат Рады от "Партии регионов" Анна Герман и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд ранее утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, которых должны были допросить, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек. Позже по ходатайству защиты суд согласился расширить этот список. В частности, суд согласился допросить бывшего премьера Николая Азарова, экс-главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, однако их допрос так и не состоялся.

Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, бывшего руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал их на допрос из-за дипломатической неприкосновенности.

По мнению адвокатов, показания этих политиков были бы крайне важны, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

Допрос Азарова

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты о допросе бывшего премьера Украины Азарова в режиме видеоконференции с территории России, однако не позволил сделать это в порядке международной правовой помощи, который предполагал бы привлечение к процессу допроса соответствующих органов РФ.

Азаров ранее выступил с публичным заявлением, в котором попросил суд в Киеве допросить его в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции. Он заявлял, что не может прибыть непосредственно в Оболонский районный суд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, "которое было организовано высшими должностными лицами" страны. Азаров заявляет, что регулярно получает угрозы, и считает, что на Украине существует опасность для его жизни.

Защита Януковича заявила, что готова организовать видеоконференцию, в ходе которой Азаров даст показания. Однако суд проигнорировал заявление защиты и перешел к стадии прений.

Заочное правосудие



Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, суть обвинений сводится к тому, что Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его ввести на Украину оккупационные войска". Прокуратура просит назначить экс-президенту 15 лет лишения свободы.

Янукович отверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.

Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Она позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.