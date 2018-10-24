Президент Боливии назвал США угрозой миру из-за решения Вашингтона по ДРСМД

МЕХИКО, 24 окт — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой миру из-за намерения Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Трамп угрожает отправить войска на границу с Мексикой против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявляет о выходе из соглашения с Россией по ядерным силам среднего радиуса действия. США являются врагом мира и прав человека", – написал Моралес в своем микроблоге в Twitter

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал направить к границе с Мексикой столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить "растущий караван беженцев".

До этого он сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, добавил, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.