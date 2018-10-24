Суд в США восстановил иск против Nestle и Cargill о содействии рабству

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Федеральный суд в США восстановил судебный иск, в котором было отказано в прошлом году группе истцов из Мали, подававших его против американского филиала швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle SA и компании Cargill, обвиняющихся в содействии рабству на плантациях какао в Африке, сообщает агентство Блумберг.

В материалах суда Сан-Франциско шесть истцов описываются как бывшие дети-рабы, которых якобы похитили и заставили работать на плантациях какао 14 часов в день без оплаты. Обвинители хотят привлечь к ответственности компании, способствующие плохому обращению и содержанию их в неволе на плантациях в Кот-Д'ивуаре.

Как отмечает агентство, иск против компаний был подан около десяти лет назад, но в прошлом году суд отказал в его удовлетворении из-за недостатка доказательств.

Суд заявил, что компании "хорошо знали" о распространенности детского рабства в стране. "Nestle и Cargill, вероятно, закрывали глаза на эту практику, чтобы получить выгоду от низких цен", — отмечает агентство.

Филиал Nestle в США заявил после постановления суда, что детский труд неприемлем для компании. Cargill также отвергла обвинения, отмечает Блумберг.