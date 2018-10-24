Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда снова призвал Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил во вторник во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Укринформ.

"Этот проект не должен быть реализован", — подчеркнул Дуда.

По его мнению, "Северный поток — 2" приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение "Газпрома". Он считает, что в этом вопросе речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

Дуда также считает, что для Германии было бы целесообразнее закупать больше сжиженного природного газа, к примеру, из США.

"Это также стратегическое политическое решение", — подчеркнул президент Польши. Штайнмайер не согласился с таким заявлением, заявив, что это должно быть экономическое, а не политическое решение.

Кроме того, польский лидер также выразил удивление тому, что Еврокомиссия не выступила с однозначно негативной оценкой "Северного потока — 2".

Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море.

Новый трубопровод планируют построить рядом с "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.

Против строительства выступают несколько государств, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против его возведения, так как вынашивают планы по экспорту в Евросоюз своего СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Российские власти, в свою очередь, многократно заявляли, что "Северный поток — 2" исключительно экономический проект. Владимир Путин отмечал, что будущий транзит газа через украинскую территорию — при его сохранении — должен соответствовать экономическим требованиям.