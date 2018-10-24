Президент Колумбии призвал к международной изоляции Венесуэлы

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке, известный своим критическим отношением к событиям в Венесуэле, призвал во вторник к международной изоляции этой страны.NTN24 заявление Дуке в ходе его выступления в Брюсселе.
По словам колумбийского лидера, нынешняя ситуация с потоком мигрантов из Венесуэлы носит "апокалиптический" характер, являясь самым большим гуманитарным кризисом в истории Латинской Америки.
В то же время Дуке подчеркнул, что не является сторонником вторжения в Венесуэлу. "Военное вторжение не является выходом", — заметил он. Также Дуке заявил, что не планирует возвращать посла Колумбии в Каракас.
Ранее ООН оценивала число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.