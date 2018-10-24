Путин встретится в Москве с премьер-министром Италии Конте

МОСКВА/РИМ, 24 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, который посетит Москву с официальным визитом.
По итогам официальных мероприятий предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.
Кроме того, ранее итальянская сторона подтвердила возможность встречи итальянского премьера с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Санкции и отношения с ЕС
Он напомнил, что в июне итальянское правительство выразило намерение "уделять этому внимание, в том числе посредством программ поддержки малых и средних предприятий".
По его мнению, "необходимо продолжать вести обсуждение, сохраняя единую позицию Европейского союза в отношениях с Россией".
Перед поездкой в Москву Конте высказался за необходимость восстановления формата "большой восьмерки". По его словам, это поможет решить ряд международных проблем, которые "сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас". Кроме того, он заявил, что намерен обсудить с Путиным вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выразив обеспокоенность Италии по этому вопросу.
Свой визит Конте назвал важным шагом для итальянского правительства, подчеркнув, что лично еще не виделся с президентом России.
Ситуация в Ливии
Италия традиционно уделяет внимание Средиземноморскому региону, Северной Африки и Ливии в частности. Так, перед тем, как организовать конференцию по урегулированию в Ливии, Италия совместно с США создала так называемую "аппаратную студию" для решения проблем Средиземноморья, что местные эксперты восприняли как зеленый свет, который Вашингтон дал Риму для участии в урегулировании в Ливии. Организация крупной международной встречи проходит на фоне сообщений британских СМИ о наращивании российского присутствия в Ливии.
При этом, как ранее сообщили немецкие СМИ, правительству Германии ничего не известно об активности российской армии в Ливии.
По данным агентства ДПА, в ответе МИД ФРГ указано, что в Берлине "не располагают информацией" по данному вопросу. В кабмине выступают за "последовательную стабилизацию Ливии" под эгидой ООН. В этой связи правительство намерено и далее работать "с соответствующими участниками, в частности с РФ".
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в ближневосточном регионе, но "российские военнослужащие не присутствуют в Ливии". Кроме того, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что политика РФ в этой стране направлена на восстановление экономических связей.
В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.