Путин встретится в Москве с премьер-министром Италии Конте

МОСКВА/РИМ, 24 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, который посетит Москву с официальным визитом.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Конте обсудят состояние и перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в различных областях, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Лидеры двух стран также встретятся с руководителями ведущих итальянских предприятий.

По итогам официальных мероприятий предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, ранее итальянская сторона подтвердила возможность встречи итальянского премьера с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Санкции и отношения с ЕС

Анонсируя свой визит в Москву, Конте высказал необходимость обсуждения вопросов безопасности и санкций, которые, по его словам, "только наносят ущерб нашим компаниям, которые наше правительство намерено сохранять и поддерживать".

Он напомнил, что в июне итальянское правительство выразило намерение "уделять этому внимание, в том числе посредством программ поддержки малых и средних предприятий".

По его мнению, "необходимо продолжать вести обсуждение, сохраняя единую позицию Европейского союза в отношениях с Россией".

Конте при этом повторил позицию итальянских властей, которые неоднократно называли санкции "не целью, а средством". "Мы отдаем себе отчет в том, что они связаны с минскими соглашениями, и их снятие связано с выполнением этих договоренностей. Это причина, по которой я согласился на их продление, когда вступил в должность", — отметил премьер Италии.

Перед поездкой в Москву Конте высказался за необходимость восстановления формата "большой восьмерки". По его словам, это поможет решить ряд международных проблем, которые "сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас". Кроме того, он заявил, что намерен обсудить с Путиным вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выразив обеспокоенность Италии по этому вопросу.

Свой визит Конте назвал важным шагом для итальянского правительства, подчеркнув, что лично еще не виделся с президентом России.

Ситуация в Ливии

Одним из ожидаемых шагов Конте в рамках поездки в РФ станет официальное приглашение Путина посетить конференцию по Ливии, которую итальянская сторона организует в Палермо в середине ноября. Ранее аналогичное приглашение было направлено президенту США Дональду Трампу, с которым, как ожидается, Путин встретится несколькими днями ранее в Париже на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.

Италия традиционно уделяет внимание Средиземноморскому региону, Северной Африки и Ливии в частности. Так, перед тем, как организовать конференцию по урегулированию в Ливии, Италия совместно с США создала так называемую "аппаратную студию" для решения проблем Средиземноморья, что местные эксперты восприняли как зеленый свет, который Вашингтон дал Риму для участии в урегулировании в Ливии. Организация крупной международной встречи проходит на фоне сообщений британских СМИ о наращивании российского присутствия в Ливии.

При этом, как ранее сообщили немецкие СМИ, правительству Германии ничего не известно об активности российской армии в Ливии.

По данным агентства ДПА, в ответе МИД ФРГ указано, что в Берлине "не располагают информацией" по данному вопросу. В кабмине выступают за "последовательную стабилизацию Ливии" под эгидой ООН. В этой связи правительство намерено и далее работать "с соответствующими участниками, в частности с РФ".

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявлял РИА Новости, что российского военного контингента в Ливии не было и нет, соответствующего обращения к руководству России от властей Ливии не поступало.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в ближневосточном регионе, но "российские военнослужащие не присутствуют в Ливии". Кроме того, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что политика РФ в этой стране направлена на восстановление экономических связей.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.