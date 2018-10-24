ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин встретится в Москве с премьер-министром Италии Конте

0260
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время церемонии встречи в аэропорту Внуково-2. 23 октября 2018Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время церемонии встречи в аэропорту Внуково-2. 23 октября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА/РИМ, 24 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, который посетит Москву с официальным визитом.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время встречи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Италии
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Конте обсудят состояние и перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в различных областях, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Лидеры двух стран также встретятся с руководителями ведущих итальянских предприятий.

По итогам официальных мероприятий предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, ранее итальянская сторона подтвердила возможность встречи итальянского премьера с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Санкции и отношения с ЕС

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Италия взяла Европу в заложники и требует немедленно снять санкции с России
Анонсируя свой визит в Москву, Конте высказал необходимость обсуждения вопросов безопасности и санкций, которые, по его словам, "только наносят ущерб нашим компаниям, которые наше правительство намерено сохранять и поддерживать".

Он напомнил, что в июне итальянское правительство выразило намерение "уделять этому внимание, в том числе посредством программ поддержки малых и средних предприятий".

По его мнению, "необходимо продолжать вести обсуждение, сохраняя единую позицию Европейского союза в отношениях с Россией".

Лидер партии Лига Маттео Сальвини выступает перед журналистами в парламенте Италии. 24 мая 2018
© REUTERS / Tony Gentile
Италия хотела отменить санкции против России. Ей не разрешили
Конте при этом повторил позицию итальянских властей, которые неоднократно называли санкции "не целью, а средством". "Мы отдаем себе отчет в том, что они связаны с минскими соглашениями, и их снятие связано с выполнением этих договоренностей. Это причина, по которой я согласился на их продление, когда вступил в должность", — отметил премьер Италии.

Перед поездкой в Москву Конте высказался за необходимость восстановления формата "большой восьмерки". По его словам, это поможет решить ряд международных проблем, которые "сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас". Кроме того, он заявил, что намерен обсудить с Путиным вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выразив обеспокоенность Италии по этому вопросу.

Свой визит Конте назвал важным шагом для итальянского правительства, подчеркнув, что лично еще не виделся с президентом России.

Ситуация в Ливии

Руководитель партии Движение 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо празднует победу в парламентских выборах в Италии. 6 марта 2018
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Против санкций и за дружбу с Россией. В Италии сформировано правительство
Одним из ожидаемых шагов Конте в рамках поездки в РФ станет официальное приглашение Путина посетить конференцию по Ливии, которую итальянская сторона организует в Палермо в середине ноября. Ранее аналогичное приглашение было направлено президенту США Дональду Трампу, с которым, как ожидается, Путин встретится несколькими днями ранее в Париже на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.

Италия традиционно уделяет внимание Средиземноморскому региону, Северной Африки и Ливии в частности. Так, перед тем, как организовать конференцию по урегулированию в Ливии, Италия совместно с США создала так называемую "аппаратную студию" для решения проблем Средиземноморья, что местные эксперты восприняли как зеленый свет, который Вашингтон дал Риму для участии в урегулировании в Ливии. Организация крупной международной встречи проходит на фоне сообщений британских СМИ о наращивании российского присутствия в Ливии.

При этом, как ранее сообщили немецкие СМИ, правительству Германии ничего не известно об активности российской армии в Ливии.

По данным агентства ДПА, в ответе МИД ФРГ указано, что в Берлине "не располагают информацией" по данному вопросу. В кабмине выступают за "последовательную стабилизацию Ливии" под эгидой ООН. В этой связи правительство намерено и далее работать "с соответствующими участниками, в частности с РФ".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
© AFP 2018 / Andreas Solaro
В Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявлял РИА Новости, что российского военного контингента в Ливии не было и нет, соответствующего обращения к руководству России от властей Ливии не поступало.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в ближневосточном регионе, но "российские военнослужащие не присутствуют в Ливии". Кроме того, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что политика РФ в этой стране направлена на восстановление экономических связей.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена