Лидер правящей партии Грузии высказался о культивации конопли в стране

ТБИЛИСИ, 24 окт – РИА Новости. Основатель и председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что производство марихуаны на экспорт могло бы быть экономически очень выгодным, однако если церковь и общество выступят против этой идеи, то их позиции будут учтены.

Ранее грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил, что правительство рассматривает возможность легализации выращивания марихуаны в медицинских целях и отправки на экспорт. По его словам, "культивация конопли будет строго регламентирована". Против выступил патриарх Илия Второй. Парламент Грузии в начале октября принял решение отложить рассмотрение законопроекта на два месяца.

"То, что патриархия выражает тревогу, для меня понятно, так как грузинская церковь заботится о народе… Обсуждение темы культивации марихуаны для экспорта продолжится, и если мы удостоверимся в том, что это действительно имеет риски, то команда "Грузинской мечты" не пойдет против общества", — заявил Иванишвили во время интервью с журналистами трех грузинских телекомпаний.

По его словам, приостановление рассмотрения соответствующего законопроекта в парламенте страны произошло после того, как патриархия и общество выступили против этой идеи.

"Я поддерживал идею производства марихуаны с целью экспорта на косметические и медицинские цели по одной причине, так как больше всего привлекает то, что мы можем получить на дополнительном экспорте сельского хозяйства один или два миллиарда долларов. Производство – это нелегкий вопрос, но главное — реакция нашего населения", — добавил он.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября, это будут последние прямые выборы главы государства. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов. Участие в выборах примут, в частности, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которого поддержала "Грузинская мечта", кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.