Лидер правящей партии Грузии высказался о культивации конопли в стране

ТБИЛИСИ, 24 окт – РИА Новости. Основатель и председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что производство марихуаны на экспорт могло бы быть экономически очень выгодным, однако если церковь и общество выступят против этой идеи, то их позиции будут учтены.
"То, что патриархия выражает тревогу, для меня понятно, так как грузинская церковь заботится о народе… Обсуждение темы культивации марихуаны для экспорта продолжится, и если мы удостоверимся в том, что это действительно имеет риски, то команда "Грузинской мечты" не пойдет против общества", — заявил Иванишвили во время интервью с журналистами трех грузинских телекомпаний.
По его словам, приостановление рассмотрения соответствующего законопроекта в парламенте страны произошло после того, как патриархия и общество выступили против этой идеи.
"Я поддерживал идею производства марихуаны с целью экспорта на косметические и медицинские цели по одной причине, так как больше всего привлекает то, что мы можем получить на дополнительном экспорте сельского хозяйства один или два миллиарда долларов. Производство – это нелегкий вопрос, но главное — реакция нашего населения", — добавил он.