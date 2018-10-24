В Эр-Рияде обсудили сотрудничество между музеями России и Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на полях проходящего в Эр-Рияде инвестиционного форума обсудили сотрудничество между российскими и саудовскими музеями, а также проведение совместных археологических экспедиций и выставок.

Как рассказал РИА Новости Пиотровский, наследник саудовского престола во вторник принял делегацию представителей российского бизнеса, а также предпринимателей из ряда других стран. В ходе встречи, как заявил директор Эрмитажа, он подарил Мухаммеду бен Салману книгу, посвященную восточному оружию в коллекции Эрмитажа.

"Мы говорили о музее, он говорил о том музейном буме, который существует в Саудовской Аравии, о том, что мы будем сотрудничать с музеями, музейными организациями Саудовской Аравии, в археологических вещах, совместных экспедициях, совместных выставках", — сказал Пиотровский.

Ранее председатель совета директоров "М.Видео", член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев сообщил РИА Новости, что Мухаммед бен Салман на полях FII провел продуктивную встречу с инвесторами из России и Китая, познакомив бизнес с планами королевства. Один из участников встречи рассказал РИА Новости, что российский бизнес представил наследному принцу Саудовской Аравии свои проекты, Мухаммед бен Салман, в свою очередь, приветствовал участие РФ в программе "Видение 2030".

Второй по счету форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", стартовал во вторник в Эр-Рияде на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ряд бизнесменов и государственных деятелей отказались от участия в конференции.

Однако отказ ряда компаний и общественных деятелей бойкотировать форум мало повлиял на его работу. В зале главного конференц-центра Эр-Рияда во время официальной церемонии открытия форума свободных мест практически не было. В ходе первого дня работы "Давоса в пустыне", согласно заявлениям его организаторов, было подписано 25 соглашений на сумму, превышающую 50 миллиардов долларов.