Пушков считает, что нельзя исключать выхода США из договора СНВ-3

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нельзя исключать выход США из договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по продлению СНВ-3, США остаются открытыми в вопросе дальнейшей судьбы соглашения.

"По словам Болтона, пока рано говорить о судьбе Договора СНВ-3. До 2021 время, мол, ещё есть. Но при нынешнем характере отношений с США нельзя исключить, что Вашингтон через год-два уведомит нас, что и СНВ-3 США не по душе. Болтон же ясно сказал: оливковую ветвь он нам не привёз", — написал Пушков в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.