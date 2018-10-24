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Датский журналист развеял миф об "экономической разрухе" в России

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© AP Photo / John McConnicoДатский журналист и писатель, Флемминг Роуз. Архивное фотоДатский журналист и писатель, Флемминг Роуз. Архивное фото
© AP Photo / John McConnico

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Популярное на Западе мнение о том, что российская экономика скоро рухнет и страна останется банкротом, — не более чем миф, заявляет журналист Флемминг Роуз в статье для датской газеты Berlingske.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Он не отрицает, что Россия испытывает экономические трудности, связанные с санкциями и различными внутренними проблемами, и что ее темпы экономического роста упали ниже общемирового уровня, но отмечает, что российская экономика чувствует себя гораздо лучше, чем считают на Западе.

Если прислушаться к мнениям западных политиков и СМИ о России, то возникает ощущение, что народ там прозябает в нищете, и в стране вот-вот произойдет мятеж против власти. Но это лишь иллюзия, подчеркивает Роуз.

С момента прихода Владимира Путина к власти в стране российская экономика претерпела значительные изменения и сейчас занимает седьмое место в мире с учетом паритета покупательной способности. Кроме того, Роуз приводит данные опросов общественного мнения в России, которые показывают, что в 1999 году лишь 10 процентов россиян приветствовали выбранный путь развития государства, тогда как в 2018 году этот показатель составляет 47 процентов. Ни одно западное государство не может похвастаться такими цифрами, заявляет журналист.

В качестве примеров успешных изменений в экономике России Роуз приводит четыре примера. Во-первых, Россия смогла избежать демографической катастрофы, которую эксперты предрекали четверть века назад, а средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет с 1990-х. Во-вторых, Россия стала крупнейшим в мире экспортером атомных электростанций, что немаловажно в век климатических изменений и поиска альтернативных источников энергии.

Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В-третьих, на сегодняшний день Россия — крупнейший в мире поставщик зерна. В 2017 году российский экспорт зерна даже превысил экспорт оружия, а во времена СССР зерно закупалось за границей. И наконец, Россия — единственная в Европе страна, где появились цифровые гиганты, способные конкурировать на внутреннем рынке с Google, Facebook и другими компаниями из Кремниевой долины.

Кроме того, отмечает Роуз, успешное будущее российской экономике предрекают и крупнейшие мировые аналитические компании. В частности, согласно отчету агентства PwC, Россия к 2050 году станет крупнейшей страной в Европе по размерам населения и лидером континента по размерам экономики.

В заключение журналист подчеркивает, что в ходе холодной войны противником западных стран было государство с дисфункциональной экономикой, однако сейчас наступило другое время, когда лидерство Запада уже не гарантировано.

Шеф, все пропало!
© Виталий Подвицкий
Шеф, все пропало!
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
dbacchus
"В заключение журналист подчеркивает, что в ходе холодной войны противником западных стран было государство с дисфункциональной экономикой" - ну конечно, однако "дисфункциональная экономика" настолько успешно противостояла Западу, что в самих США и в 60ые и 70ые эксперты неоднократно высказывали опасения, что СССР их обгонит. Не сложилось по ВНУТРЕННИМ причинам.
01:51
24.10.2018
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