Правительство Италии не намерено менять проект бюджета на 2019 год

РИМ, 24 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези исключил возможность изменения утвержденного правительством проекта госбюджета на 2019 год, который во вторник отклонила Европейская комиссия.

"ЕК играет свою роль надзирателя за выполнением европейских норм. Но я должен заявить вам, что европейские правила оставляют последнее суверенное слово по поводу бюджета за национальными парламентами", — заявил в этой связи глава МИД, выступая во вторник вечером на совместном заседании комиссий по иностранным делам и по европейской политике обеих палат парламента Италии.

По словам Миланези, "в настоящее время правительство исключает возможность" внесения каких-либо изменений в утвержденный законопроект о госбюджете на 2019 год и не намерено готовить вместо него новый документ.

Ранее во вторник ЕК отклонила проект госбюджета Италии на 2019 год. При этом заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис заявил, что у Рима есть три недели на подготовку нового документа. "Мы не видим иной альтернативы, кроме как просить правительство Италии пересмотреть проект бюджета на 2019 год, и мы надеемся на открытый и конструктивный диалог", — заявил он.

В свою очередь еврокомиссар по финансам Пьер Московиси указал, что одобренный нынешним правительством Италии 15 октября проект госбюджета не соответствует обязательствам, которые были приняты на себя предыдущим кабинетом министров в июле прошлого года.