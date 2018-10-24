МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о "европейском" море, провел исторические параллели.

Во вторник Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации во всем черноморском регионе. Она также напомнила, что "Черное море – это европейское море", отметив, что ЕС не хочет видеть там наращивания военной мощи.

"Не надо забывать, что Азовское море — это европейское море",- Ф.Могерини. Да, именно под этим предлогом в середине XIX века европейские державы напали на российский Крым и осадили Севастополь", — написал Рогозин в Twitter.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса, что страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черном море.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва рассматривает международные учения Sea Breeze-2018 с участием Украины и США как попытку дестабилизировать ситуацию на Черном море. Она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности.