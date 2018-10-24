Двум россиянам, пострадавшим в метро Рима, сделана операция

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Двум россиянам, пострадавшим в результате обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика", сделана операция, сообщило посольство России в Италии.

"Три человека в больнице "Умберто I". Двоим россиянам сделана операция", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером на станции римского метро "Репубблика" обрушился эскалатор. В этот момент там находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом "Рома", который проходит сейчас на Олимпийском стадионе итальянской столицы.

Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с инцидентом в столичном метро. Ведомственную проверку уже назначила городская служба транспорта. На месте ЧП побывала мэр столицы Вирджиния Раджи, которая от имени римлян выразила солидарность с пострадавшими россиянами и пообещала разобраться в причинах произошедшего.

Ранее поверенный в делах посольства РФ Максим Бурляй сообщил РИА Новости, что машины скорой помощи доставили пострадавших в две римских больницы — Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. Сотрудники посольства сразу же выехали в эти медицинские учреждения, чтобы на месте прояснить ситуацию и оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим соотечественникам.